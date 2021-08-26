В Акмолинской области прошли мероприятия ко Дню Конституции

200 семей областного центра получили ключи от квартир.

В преддверии Дня Конституции и в рамках 30-летия Независимости страны сегодня в областном центре состоялся ряд праздничных мероприятий, передает zakon.kz.

Этот день стал особенным для десятерых молодых акмолинцев, которым посчастливилось получить свой первый взрослый документ в рамках патриотической акции "Менің Қазақстаным". Само место проведения – монументальное сооружение с главным флагом страны - придало празднику атмосферу торжественности, - сообщает управление внутренней политики.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, вручив удостоверения личности, поздравил участников с наступающим праздником.

В год празднования 30-летия Независимости страны каждое событие приобретает особое значение. Сегодня в честь Дня Конституции мы с вами являемся свидетелями еще одного важного события в жизни города. Государственный Флаг Республики Казахстан занял почетное место на самой высокой точке Кокшетау. Теперь гордое знамя Независимости развевается на 100 метровой высоте. Тем самым, в областном центре появилось обновленное место, посвященное главному атрибуту Независимости страны, - отметил в своей приветственной речи руководитель региона.

Праздничные мероприятия продолжились на площади "Абылай хана", где были вручены ключи от 45 служебных автомобилей для сотрудников полиции, МЧС, спецтехника для лесных хозяйств и коммунальных служб.

В этот же день 200 семей областного центра получили ключи от квартир в новых домах микрорайона "Сарыарка", построенных для очередников и социально уязвимых слоев населения по программе "Нұрлы жер". Счастливыми обладателями жилья стали и медицинские работники. Такое количество новоселов стало впервые для областного центра.

Поздравляя горожан с радостным событием, Ермек Маржикпаев отметил, что в данном микрорайоне планируется завершить строительство еще двенадцати многоквартирных арендных домов для социально-уязвимых слоев населения, а также пяти кредитных многоквартирных домов для вкладчиков "Отбасы банка".

Семья Клары Хасеновой получила жилье по категории "неполная семья".

Сегодня для нас наступил долгожданный и знаменательный день. Мы очень рады, что получили квартиру в новом развивающемся районе нашего города, – поделилась Клара Хасенова.

Ярким событием для жителей Кокшетау стало открытие амфитеатра на берегу реки Кылшакты, на площадке которого состоялось главное мероприятие дня.

Открывая торжественное мероприятие, аким области поздравил всех участников с первой золотой медалью Казахстана на Паралимпийских играх в Токио, которую завоевал пауэрлифтер из Акмолинской области Давид Дегтярев.

В рамках мероприятия руководитель региона вручил акмолинцам медали "Ветеран труда", "Мейірім", "Еңбек ардагері", нагрудные знаки "Денсаулық сақтау ісінің үздігі", "Мәдениет саласының үздігі", "Құрметті спорт қызметкері", "Дене шынықтыру және спортты дамытуға қосқан үлесі үшін", благодарственные письма Президента РК, акима области, почетные грамоты Министра культуры и спорта.

К слову, ко Дню Конституции в области будут открыты и введены в эксплуатацию около 20 социальных и промышленных объектов.

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