Полицейские нашли владельца лошадей, скакавших по трассе Алматы-Бишкек

Владельца лошадей привлекли к административной ответственности.

29-летний хозяин животных, скакавших по оживленной трассе, привлечен к административной ответственности, передает zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого можно наблюдать скачущих по проезжей части лошадей. По словам очевидцев, животные задели несколько автозеркал проезжавших мимо машин.

Сотрудниками ОМПС УП Карасайского района установлен владелец лошадей, которые скакали близ поселка Райымбек по трассе Алматы-Бишкек. 29-летний хозяин лошадей привлечен к административной ответственности в порядке ст. 408 ч.1 КРКоАП (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных), а так же ст. 505 ч. 1 КРКоАП (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов путем повреждения зеленых насаждений), - прокомментировали инцидент в департаменте полиции Алматинской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!