Мурат Айтенов: Знание - капитал в будущее, в развитие страны

В Шымкенте начато строительство 32 школ, 20 из них будут введены в эксплуатацию до конца года.

Аким Шымкента Мурат Айтенов на традиционной августовской конференции поздравил учителей города с новым учебным годом, передает zakon.kz.

В конференции приняли участие: секретарь маслихата города Шымкент - Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя городского филиала партии "Nur Otan" Жанар Бектаева и другие депутаты. Отметив готовность школ к традиционному формату обучения, глава города акцентировал свое внимание на том, что охрана здоровья детей в нынешних условиях является первоочередной задачей.

По словам акима, главной стратегической задачей является воспитание интеллектуального поколения. В сфере образования поставлены целевые индикаторы и задачи повышения качества человеческого капитала. В данном направлении, в соответствии с поручением Главы государства, заложены важнейшие показатели - по строительству организаций образования, повышению уровня их оснащенности, налаживанию государственно-частного партнерства, повышению потенциала педагогических кадров. В ближайшие пять лет в городе планируется строительство 72 школ, особенно в новых и удаленных микрорайонах, - рассказали в пресс-службе акима города.

В рамках 30-летия Независимости в этом году в городе начато строительство 32 школ, 20 из них будут введены в эксплуатацию до конца года. К строительству 16-ти школ привлечены частные инвесторы. Поддержку в достижении целевых показателей оказывает и городской маслихат.

Глава города отметил, что с каждым годом финансирование образования со стороны государства увеличивается, и от педагогов ожидается только повышение качества образования.

Наши ученики должны быть лучшими в образовательных олимпиадах и по национальному тестированию. Ребенок, который хорошо учился в школе, завтра будет вносить свой вклад в развитие страны, - отметил аким.

Глава города призвал педагогов к всестороннему развитию детей для усиления интеллектуальной конкуренции нации. Он отметил, что в нынешнее время учителя должны постоянно повышать свою квалификацию. М. Айтенов акцентировал внимание на том, что профессионально подготовленный педагог всегда будет востребован.

Касаясь роли школы в воспитании детей, аким отметил важность охвата учащихся дополнительным образованием. Он отметил, что в этом направлении активизируется работа спортивных и творческих кружков, предусмотрены все условия для всестороннего развития детей. Классным руководителям предложено эффективнее использовать эти возможности.

Также глава города поручил учесть и факторы интернет-пространства, негативно влияющие на воспитание детей, и максимально защитить детей от наркобизнеса в киберпространстве, держа под контролем их активность в социальных сетях.

Мурат Дуйсенбекович заявил, что колледжи должны стать центром подготовки технических специалистов, необходимых для рынка труда. Колледжам поручено подготовить кадры по востребованным сегодня строительным специальностям.

Подводя итоги совещания, аким выразил уверенность в том, что данные поручения выведут качество образования города на новый уровень.

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