Бесплатная стерилизация собак и кошек проходит в Нур-Султане

Приложение zakon.kz
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Кастрацией и стерилизацией планируется охватить 2500 собак и 1500 кошек.
В целях урегулирования численности бродячих кошек и собак столичное Управление контроля и качества городской среды проводит бесплатную стерилизацию и кастрацию собак и кошек, передает zakon.kz.
Кастрацией и стерилизацией планируется охватить 2500 собак и 1500 кошек приютов и социально-уязвимых слоев населения Нур-Султана, - сообщает пресс-служба столичного акимата.
Как уточняется, операция будет проводиться на основании талонов, предварительно выдаваемых Ассоциацией по защите животных в Казахстане INUCOBО.
Прием ведется по предварительной записи с 9.00 до 18.00. Для проведения операции кошки и собаки должны быть полностью здоровы, обработаны от глистов, вакцинированы. Также следует выдержать голодную диету за четыре-шесть часов до операции, - резюмируется в сообщении.
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