Не держался за руль: подростка-мотоциклиста оштрафовали в Талгаре

Он должен оплатить штраф размере трех МРП.

В Талгаре 17-летний подросток управлял мотоциклом, не держась за руль, передает zakon.kz.

25 августа в ходе профилактической отработки, направленной на выявление нарушений, допущенных водителями мотоциклетного транспорта, инспектор патрульной полиции Талгарского РУП в Талгаре выявил факт управления мотоциклом 17-летним местным жителем, не держащимся за руль, - пишет пресс-служба МВД РК.

В отношении водителя за нарушение п. 24.7.1 ПДД в соответствии со ст. 615 ч. 1 КоАП РК составлен административный протокол с наложением денежного штрафа в размере трех МРП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!