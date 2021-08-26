В Алматы горел сухостой на склоне вдоль ВОАД - огонь подбирался к заправке

Пожарным удалось потушить возгорание за 40 минут.

В Алматы на склоне горы вдоль ВОАД загорелся сухостой, сообщает zakon.kz.

Информация о пожаре поступила на пульт "101" 26 августа в 20:50.

Горел сухостой рядом с ВОАД на углу улицы Толе би в Медеуском районе. На место были направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу вызова.

К моменту их прибытия на склоне горы горела сухая растительность, высота которой достигала местами более 1,5 метра. Общая площадь пожара составила свыше 1000 кв. м.

Тушение осложнялось крутыми перепадами высот на склонах. Принятыми мерами загорание локализовано за 40 минут, ликвидировано в 21:41. В ликвидации пожара задействован сводный отряд ДЧС по тушению природных пожаров в составе 30 человек, 6 единиц техники. На тушение сухостоя и защиту автозаправочной станции, расположенной рядом с очагом горения, незамедлительно от пожарных автоцистерн введены пожарные стволы, применялись ранцевые огнетушители "Ермак", а также шанцевые инструменты и пожарные хлопушки. В настоящий момент производится проливка отдельных очагов. пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на стоящую рядом заправку.

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