Жители Жамбылской области массово покидают дома

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Власти региона призывают не создавать панику и доверять лишь официальной информации.
В Сети появилось видео, на котором видны очереди из автомобилей, желающих покинуть регион, передает zakon.kz.
Между тем, власти Жамбылской области призывают не создавать панику и доверять лишь официальной информации.
Ранее сообщалось о том, что 26 августа в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.
По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.
Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.
Перекрыты автодороги "Алматы-Тараз" тремя экипажа ДПС области, "Тараз-Алматы" - пятью экипажами.
Также о ситуации высказался Президент Казахстана.
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