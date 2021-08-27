Взрывы у аэропорта Кабула: 60 афганцев погибли и 150 пострадали

Среди пострадавших есть граждане США.

В свою очередь, больница скорой помощи в Кабуле сообщила, что 60 раненых прибыли в их учреждение в течение 90 минут после нападений, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Более 60 афганцев погибли и 150 пострадали в результате взрывов у аэропорта Кабула, - сообщает WSJ.

Ранее в этот день у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что среди пострадавших есть граждане США.

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