Полиция просит жителей Жамбылской области не покидать свои дома

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Число пострадавших после взрывов в регионе достигло 66.
Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендуют не покидать дома, чтобы не спровоцировать мародерство и воровство, передает zakon.kz.
Также сообщается, что количество пострадавших после взрывов в регионе достигло 66 человек.
В видео зачитываются имена пострадавших:
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Как уточняется, большинство из пострадавших получили легкие травмы, двое - тяжелые травмы.
Ранее сообщалось о том, что в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.
По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.
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Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.
Перекрыты автодороги "Алматы-Тараз" тремя экипажа ДПС области, "Тараз-Алматы" - пятью экипажами.
Также о ситуации высказался Президент Казахстана.
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