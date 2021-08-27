Продолжающийся пожар в Жамбылской области может быть вызван тротилом - МО

Как уточняется, трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

Самолет с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область, передает zakon.kz.

Должностные лица выехали к месту происшествия. Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов. Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила, - рассказали в пресс-службе МО РК.

Как уточняется, трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

Необходимо отметить, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия, - резюмируется в сообщении.

Как уточняется, на данный момент в школы Тараза эвакуированы около 1200 человек - жителей сел Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района.

По факту возгорания на воинском складе в Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 462 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих).

Ранее сообщалось о том, что в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.

Перекрыты автодороги Алматы-Тараз тремя экипажами ДПС области, Тараз-Алматы - пятью экипажами. Также стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией ряд поездов могут задержать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел.

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