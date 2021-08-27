Взрывы прекратились, пожар продолжается: Минобороны о ситуации в Жамбылской области

Подземных хранилищ на складах не имеется.

На месте происшествия проведено совещание министра обороны с акимом Жамбылской области, министром по чрезвычайным ситуациям, руководителями оперативных штабов госорганов, передает zakon.kz.

Скоординированы действия всех госорганов по ликвидации последствий происшествия, в том числе подразделений Вооруженных Сил, департамента по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, акимата, медицинских учреждений. В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается, - рассказала пресс-служба Минобороны РК в Telegram.

Отмечается, что хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах. Подземных хранилищ на складах не имеется. Содержание и хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых) не осуществляется.

Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов. При этом ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количества пламени и шумовой эффект, - резюмируется в сообщении.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

В школы Тараза были эвакуированы около 1200 человек - жителей сел Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района.

Перекрыты автодороги Алматы-Тараз тремя экипажа ДПС области, Тараз-Алматы - пятью экипажами. Также стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией ряд поездов могут задержать.

Всего известно о 66 пострадавших. Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендовали не покидать дома, чтобы не спровоцировать мародерство и воровство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел.

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