Еще один взрыв прогремел в Жамбылской области

В Таразе подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии.

Очередной взрыв прогремел на территории воинской части в регионе, передает zakon.kz.

Минобороны РК, ранее комментируя ситуацию в Жамбылской области сообщали, что взрывы прекратились, но пожар еще не потушен.

В Таразе подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест. 221 человек уже размещены в специально оборудованных местах в Таразе. Также 18 человек были размещены в соответствующих зданиях в селе им. Б. Момышулы Жуалинского района, - написал Telegram-канал ВТВС.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

В школы Тараза были эвакуированы около 1200 человек - жителей сел Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района.

Перекрыты автодороги Алматы-Тараз тремя экипажа ДПС области, Тараз-Алматы - пятью экипажами. Также стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией ряд поездов могут задержать.

Всего известно о 66 пострадавших. Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендовали не покидать дома, чтобы не спровоцировать мародерство и воровство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел.

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