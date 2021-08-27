В Казахстане за сутки выявили 6452 носителя коронавируса

Всего в стране подтвержден 767 701 случай.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6452 человека. Это незначительный прирост по сравнению со вчерашним днем. В столице количество зараженных увеличилось на десяток человек. Прирост продемонстрировали СКО и ВКО. В Алматы, впервые за долгое время, ощутимый спад - почти на пятьдесят человек, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтвержден 767 701 случай.

в городе Нур-Султан - 617,

в городе Алматы - 1561,

в городе Шымкент - 275,

в Акмолинской области - 261,

в Актюбинской области - 452,

в Алматинской области - 390,

в Атырауской области - 317,

в ВКО - 172,

в Жамбылской области - 187,

в ЗКО - 130,

в Карагандинской области - 832,

в Костанайской области - 262,

в Кызылординской области - 206,

в Мангистауской области - 200,

в Павлодарской области - 342,

в СКО - 169,

в Туркестанской области - 79.

Всего в стране подтвержден 767 701 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 8285 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 835,

в городе Алматы - 2228,

в городе Шымкент - 595,

в Акмолинской области - 278,

в Актюбинской области - 162,

в Алматинской области - 156,

в Атырауской области - 553,

в ВКО - 132,

в Жамбылской области - 847,

в ЗКО - 55,

в Карагандинской области - 1208,

в Костанайской области - 238,

в Кызылординской области - 160,

в Мангистауской области - 231,

в Павлодарской области - 395,

в СКО - 101,

в Туркестанской области - 111.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 649 534 человека.

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