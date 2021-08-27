В Казахстане за сутки выявили 6452 носителя коронавируса

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Всего в стране подтвержден 767 701 случай.
Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6452 человека. Это незначительный прирост по сравнению со вчерашним днем. В столице количество зараженных увеличилось на десяток человек. Прирост продемонстрировали СКО и ВКО. В Алматы, впервые за долгое время, ощутимый спад - почти на пятьдесят человек, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтвержден 767 701 случай.
Всего в стране подтвержден 767 701 случай.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 8285 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 649 534 человека.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!