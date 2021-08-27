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В Казахстане за сутки выявили 6452 носителя коронавируса

Фото: PxHere 27 августа 2021, 08:01

Всего в стране подтвержден 767 701 случай.

Суточный показатель заражения коронавирусом в Казахстане увеличился на 6452 человека. Это незначительный прирост по сравнению со вчерашним днем. В столице количество зараженных увеличилось на десяток человек. Прирост продемонстрировали СКО и ВКО. В Алматы, впервые за долгое время, ощутимый спад - почти на пятьдесят человек, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтвержден 767 701 случай.

  • в городе Нур-Султан - 617,
  • в городе Алматы - 1561,
  • в городе Шымкент - 275,
  • в Акмолинской области - 261,
  • в Актюбинской области - 452,
  • в Алматинской области - 390,
  • в Атырауской области - 317,
  • в ВКО - 172,
  • в Жамбылской области - 187,
  • в ЗКО - 130,
  • в Карагандинской области - 832,
  • в Костанайской области - 262,
  • в Кызылординской области - 206,
  • в Мангистауской области - 200,
  • в Павлодарской области - 342,
  • в СКО - 169,
  • в Туркестанской области - 79.

Всего в стране подтвержден 767 701 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 8285 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 835,
  • в городе Алматы - 2228,
  • в городе Шымкент - 595,
  • в Акмолинской области - 278,
  • в Актюбинской области - 162,
  • в Алматинской области - 156,
  • в Атырауской области - 553,
  • в ВКО - 132,
  • в Жамбылской области - 847,
  • в ЗКО - 55,
  • в Карагандинской области - 1208,
  • в Костанайской области - 238,
  • в Кызылординской области - 160,
  • в Мангистауской области - 231,
  • в Павлодарской области - 395,
  • в СКО - 101,
  • в Туркестанской области - 111.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 649 534 человека.

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