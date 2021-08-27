Трамп заявил, что не допустил бы взрывов в Кабуле, если бы был президентом

Он подчеркнул, что США "беспомощны", страной управляют люди, которые не понимаю, что делают.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы тех взрывов, которые прогремели 26 августа в аэропорту Кабула, сообщает zakon.kz.

Об этом он сказал в ходе своего видеообращения в эфире на телеканале Fox News.

Будь я вашим президентом, такая трагедия бы не произошла. Все американцы скорбят вместе с семьями погибших. экс-президент США Дональд Трамп

Трамп добавил, что взрывы в столице Афганистана показали слабость американских войск под управлением действующей администрации. Он подчеркнул, что США "беспомощны", страной управляют люди, которые не понимают, что делают. Трамп пришел к выводу, что теракт в Кабуле - это "самая позорная вещь", которая когда-либо происходила с Соединенными Штатами.

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