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143 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Фото: zakon.kz 27 августа 2021, 08:37

На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 815 человек (109 288 КВИ+ и 6527 КВИ-).

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 августа 2021 года передает zakon.kz.

В сообщении МВК по нераспространению COVID-19 говорится, что на 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 815 человек (109 288 КВИ+ и 6 527 КВИ-), из них:

  • в стационарах находятся 26 796 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 89 019 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 1847 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 511,
  • на аппарате ИВЛ - 199.

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