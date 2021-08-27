Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

Оно состоится 1 сентября.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2021 года в 11 часов в городе Нур-Султане, - говорится в тексте Распоряжения.

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