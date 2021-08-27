Хронология событий в Жамбылской области 

Погибли четверо военнослужащих.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев восстановил хронологию событий в воинской части, сообщает zakon.kz.

26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. С первых минут возгорания были подняты по тревоге пожарные команды воинской части, которые на пожарной гусеничной и колесной технике приступили к тушению пожара. Вызваны пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области, - сказал Нурлан Ермекбаев.

Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы.

Инженерные боеприпасы представляют собой приспособления для подрыва различных объектов, как природных (скал, гор), так и созданных (зданий, сооружений). Могут применяться также для подрыва техники и живой силы противника. Это заряды, фугасы, противопехотные и противотанковые мины, тротил и другие взрывчатые вещества.

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Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов. Зафиксированные на видео очевидцами трассирующие следы в небе могли быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов. В отличие от артиллерийских и реактивных боеприпасов, инженерные боеприпасы не оснащены снарядами. При возгорании и взрыве они создают большую ударную волну, пламя и шумовой эффект. Но при этом не происходит дальнего разлета крупных частей, осколков и фрагментов, сказал министр.

С 19.15 началась эвакуация жильцов близлежащих 16 домов военного городка. Затем организована эвакуация жителей 3-х населенных пунктов, расположенных на удалении 3 км от места происшествия. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

В Министерстве обороны создана специальная комиссия, которая под руководством министра обороны с министром по чрезвычайным ситуациям самолетом военно-транспортной авиации около 22.00 вылетела в Жамбылскую область.

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На месте происшествия было проведено совещание с участием министра обороны, министра по чрезвычайным ситуациям, акима Жамбылской области, руководителей оперативных штабов госорганов. Скоординированы действия всех госорганов по ликвидации последствий происшествия, в том числе подразделений Вооруженных Сил, департамента по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, акимата, медицинских учреждений, - сказал он.

Военными организовано наблюдение за ситуацией на складе посредством подразделения беспилотных летательных аппаратов, оцепление района происшествия. Кроме того, министр обороны с командующим войсками регионального командования "Юг" на бронетехнике въехали на территорию склада, где осмотрели динамику и первые последствия распространения пожара.

Организована работа оперативного штаба под руководством акима Жамбылской области.

Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом ряд инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количество пламени и шумовой эффект.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах. Подземных хранилищ на складах не имеется. Хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, зенитных, ракетных, стрелковых) не осуществляется.

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