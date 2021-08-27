Создан оперативный штаб на месте ЧП в Жамбылской области

В Жамбылской области Создан круглосуточный оперативный штаб.

Для помощи пострадавшим после инцидента со взрывами в Жамбылской области создан Оперативный штаб, передает zakon.kz.

Как сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев во время брифинга СЦК, в Байзакском районе на месте возгорания и взрывов в воинской части создан Оперативный штаб. Штаб работает круглосуточно. Открыта горячая линия.

Без помощи и без поддержки ни один пострадавший не останется, - добавил он.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией, можно:

позвонить на номер "109";

отправить сообщение на линию WhatsApp 8-778-810-91-09.

На горячую линию можно обратиться по телефонам: 8 (7262) 51-41-67, 8(7262) 51-37-75.

Как добавили в пресс-службе акимата, мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест. Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них три бригады медицинской авиации. Из них одна бригада дежурит в школе №5 города Тараз, одна бригада - в Таразском политехническом колледже, куда из села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек, - добавили в ведомстве

По состоянию на 08:00 27 августа в пунктах временной эвакуации находится 171 человек. Для них созданы необходимые условия и предоставлен завтрак.

Для помощи пострадавшим задействовано 32 врача, среди которых: травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи, 56 средних медицинских работников. Медикаментами полностью обеспечены.

Как добавили в ведомстве, в больницах находятся 28 пострадавших, шесть из них - в тяжелом состоянии.

В единую диспетчерскую службу Жамбылской области поступило 473 обращения. Из них 265 звонков поступило по короткому номеру "109", 190 обращений - через мессенджер WhatsАpp.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!