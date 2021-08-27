В ЗКО прошла августовская конференция учителей

В условиях пандемии учителя показали слаженную работу - Искалиев.

"Образование и наука – залог устойчивого развития страны" – под таким названием в Уральске прошла областная традиционная августовская конференция педагогических работников, в ходе которой был проведен анализ проделанной работы за прошлый учебный год и поставлены новые цели на будущее.

В работе конференции принял участие аким области Гали Искалиев.

Участниками педагогической конференции стали автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы, компании "Bilim Media Group", ветераны образования, ректоры высших учебных заведений, учителя школ. На выставке передовых технологий в сфере образования руководитель ТОО "TORUS.KZ" Даурен Габдуллаев представил интерактивную карту малокомплектных школ Западно-Казахстанской области. На новой платформе сосредоточены 210 малокомплектных школ с указанием всех данных: контингент учеников, преподавательский состав, материально-техническая база, проектная мощность с текущими цифрами содержания школы. А также внедрен многофункциональный навигатор дополнительного образования, в который вошли 50 школ области, где есть дополнительные занятия, секции, кружки для развития творческих и умственных способностей детей.

Полученный опыт работы во время пандемии необходимо использовать в дальнейшей педагогической деятельности. С 5 по 26 августа текущего года были организованы 26 секций по разным направлениям с охватом около 20 тысяч педагогов области, проводимых в онлайн-режиме, с трансляцией в прямом эфире на ютуб-канале. По итогам работы секций приняты методические рекомендации для дальнейшей успешной работы в новом учебном году, – сказала руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева.

За 30 лет Независимости Республики Казахстан в ЗКО построено 68 общеобразовательных школ и 20 дошкольных учреждений. На сегодня по области осталось 5 трехсменных школ и 7 аварийных школ. Для решения данной проблемы в настоящее время за счет бюджетных средств ведется строительство 8 школ по области.

В условиях пандемии учителя показали слаженную работу, итогом которой являются успехи учащихся – победителей республиканских и международных олимпиад, обладателей государственных грантов. Год учебы в онлайн-формате показал, что цифровизация активно и успешно вошла в образовательный процесс, обнажив его сильные и слабые стороны. Но, тем не менее, никакие цифровые образовательные технологии не могут полностью заменить учителя в школе. Он не только учит детей, но и помогает им социализироваться в обществе, поэтому школа переходит на традиционный формат обучения с соблюдением санитарных требований, – отметил Искалиев.

В своем выступлении аким области также затронул систему технического и профессионального образования, которая должна стать более гибкой, эффективной и ориентированной на формирование самых востребованных кадров. Одной из главных задач образовательного процесса в регионе является безопасность детей. Все организации образования области на 100% обеспечены камерами видеонаблюдения. В настоящее время в 58 школах, расположенных в Уральске и Аксае, планируется ввести специальную охрану, 97 школ будут подключены к централизованной системе оперативного управления.

В онлайн-режиме на конференции выступил Президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Гани Бейсембаев, который поделился данными и выводами о том, как пандемия повлияла на сферу образования и какие новшества введены в настоящее время для учителей. В завершении состоялось награждение лучших передовых работников сферы образования, показавших успешную работу в условиях пандемии.

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