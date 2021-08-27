Курс доллара продолжает расти

Доллар подрос еще на 0,23 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 425,65 тенге (+0,23), передает zakon.kz.

Напомним, с понедельника курс доллара снижался, со вчерашнего дня начал расти. Евро тоже подорожал.

В обменниках доллары покупают/продают по 500,3-502,3 тенге, евро – 492-495 тенге, рос. рубль - 5,73-5,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 1,16%, составив $68,20 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 1,10% - до $70,95 за баррель.

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