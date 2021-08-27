Число пострадавших при взрыве на складе в Жамбылской области возросло до 90

На складе воинской части хранилось более 500 тонн тротила.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили данные о пострадавших после взрыва боеприпасов в Жамбылской области, передает zakon.kz.

По предварительной информации, в больницу поступило около 90 человек, в их числе 49 сотрудников ДЧС.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.

Из Алматы к месту происшествия прибыли группировка в составе 6 единиц техники и 22 человека личного состава, одна единица техники ЦМК из города Туркестан, сводный отряд ДЧС города Шымкент в количестве 8 ед. техники, 33 человека личного состава и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК. пресс-служба МЧС РК

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Кроме того, Министерство обороны готово предоставить вертолеты МЧС РК для тушения пожара.

В дальнейшем силы и средства МЧС РК будут привлечены к тушению оставшихся очагов возгорания, возвращению жителей на постоянное место дислокаций и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог.

В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:- МЧС - 153 сотрудника, 46 ед. техники,- ДП - 400 сотрудников, 54 ед. техники,- В/ч №28349 - 8 сотрудников, 2 ед. техники,- В/ч №5513 НГ - 273 военнослужащих, 12 ед. техники,- Нацгвардия - 520 человек и 250 человек находятся в резерве.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия: телефоны МЧС - 33-32-89, 53-32-79, ДЧС - 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109. Всего в ДЧС поступило 178 звонков информационного характера.

26 августа в 18:47 на пульт "101" Байзакского района пожарной части №8 ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о задымлении в складе войсковой части 28349 Министерства обороны Республики Казахстан (Жамбылская область, пос. Королевка, от Тараза 30 км).

К месту пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений ДЧС Жамбылской области по повышенному номеру вызова в составе 34 единиц автотехники и 114 человек личного состава, задействовано 15 бригад скорой помощи, из них в зоне ЧС 4 ед. Гарнизон поднят по повышенному рангу вызова.

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Горением было охвачено здание склада по всей площади. Радиус разлета осколков составил до двух км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Вблизи объекта пожара расположено три населенных пункта: поселок Жибек жолы - 3 км (378 чел.), ст. Ушбулак - 8 км (216 чел.), Ботамойнак - 10 км (492 чел.) с общей численностью населения 1086 тыс. человек. В настоящее время проведена эвакуация 710 жителей: в Тараз (Жамбылский политехнический колледж, Железнодорожный колледж, Казахско-турецкий колледж, Таразский колледж сервиса и технологии, Сахарно-заводской колледж, СШ №5, 6, 10, 44, 23, 9, 12, 8, 54 и 53), из которых 128 находятся в эвакопунктах, 582 - у родственников.По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС, - сообщает оперативная служба.

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