Сторонниками предложения Казахстана по устранению ядерной угрозы являются 140 государств

29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний.

Казахстан внес особый исторический вклад в построение безъядерного мира. На сегодняшний день сторонниками предложенной Нур-Султаном "дорожной карты" по устранению угрозы ядерного уничтожения являются порядка 140 государств. О ядерном наследии и принципиальной позиции Казахстана по полному запрету на обладание ядерным вооружением рассказывает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик, сообщает zakon.kz.

Антиядерное наследие Казахстана

Моральное лидерство Казахстана в деле разоружения и нераспространения ядерного оружия является неоспоримым фактом. Неслучайно Генеральная Ассамблея ООН объявила дату закрытия Семипалатинского полигона 29 августа - Международным днем действий против ядерных испытаний.

Решение Нурсултана Назарбаева закрыть крупнейший ядерный полигон в истории вызвал эффект домино. Мораторий на испытания ядерного оружия был также объявлен на таких полигонах, как Новая Земля (Россия), Невада (США), Мороруа (Франция) и Лобнор (КНР).

Елбасы не просто прислушался к требованиям общественности по закрытию полигона, но заложил основу новой международной повестки дня – продвижение к миру, свободному от ядерного оружия.

Отказ от обладания ядерным арсеналом открыл дорогу к формированию региональной системы ядерного нераспространения. Соседи по региону поддержали инициативу Казахстана по созданию безъядерной зоны.

Центрально-азиатская зона, свободная от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), была сформирована на основе Семипалатинского договора от 2006 года.

Взяв на себя обязательства придерживаться запрета на производство, приобретение и размещение ядерного оружия, участники ЦАЗСЯО подтвердили свое видение безъядерного развития.

В ходе председательства Казахстана в ЦАЗСЯО в 2019-2020 годах было объявлено о намерении активизировать взаимодействие с другими безъядерными зонами. В данном контексте перспективным видится сотрудничество с Африканской комиссией по атомной энергии и Агентством по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Нужно подчеркнуть, что глобальные антиядерные шаги Казахстана неразрывно связаны с деятельностью ООН.

По инициативе нашей страны на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году была принята Всеобщая декларация ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. Лишь полная ликвидация ядерного оружия может стать абсолютной гарантией против его применения.

Вместе с Казахстаном подобный подход разделяют десятки государств мира.

На сегодняшний момент сторонниками предложенной Нур-Султаном "дорожной карты" по устранению угрозы ядерного уничтожения являются порядка 140 государств.

Утверждение столь актуального документа наглядно показывает, что международное сообщество поддерживает стратегическую задачу – к 2045 году построить мир, свободный от ядерного оружия.

Глобальный манифест

Очередным шагом на пути формирования Глобального антиядерного движения стало появление манифеста "Мир. XXI век", с которым Нурсултан Назарбаев выступил на IV саммите по ядерной безопасности в 2016 году.

Манифест стал одним из официальных документов ООН. Изложенные в нем предложения в сфере ядерного нераспространения, борьбе с терроризмом и экстремизмом стали составной частью повестки дня Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годах.

Без сомнения, манифест является уникальным политическим документом. Понимание всеобщей ответственности за предотвращение глобальной ядерной катастрофы должно не только сплотить государства мира, но и устранить угрозу войны как таковую.

Современные реалии показывают, что Договор о нераспространении ядерного оружия не выполняет своего предназначения. Миру нужны новые механизмы взаимодействия, чтобы утвердить глобальный отказ от оружия массового поражения.

В 2017 году коллективные усилия приверженцев безъядерного мира, среди которых лидирующие позиции занимает Казахстан, завершились поддержкой в ООН проекта Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). В январе 2021 ода договор ратифицировали 50 государств, что сделало возможным его вступление в силу.

Испытавшие на себе трагические последствия ядерных взрывов и испытаний страны стали движущей силой, стоящей за ДЗЯО. Как справедливо отмечает Первый Президент РК: "Собственную безопасность невозможно обеспечить за счет ущемления безопасности других государств".

Договор стал первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом, предполагающим полный запрет на обладание ядерным вооружением. Именно в этом заключается принципиальная позиция Казахстана.

Безусловно, еще предстоит пройти нелегкий путь, чтобы сделать мир более безопасным. Тот факт, что на вооружении у ядерных держав остается достаточное количество боеголовок, способных полностью уничтожить человечество, говорит о необходимости выстраивать новую архитектуру глобальной безопасности.

Успешная пролонгация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ III) и нормализация диалога по линии Москва-Вашингтон не снимает международную напряженность в вопросах контроля за нераспространением ядерного оружия.

Лишь поэтапное и пропорциональное сокращение ядерных вооружений между США, РФ, КНР и другими ядерными державами может стать отправной точкой на пути к достижению стратегической стабильности и безопасности в мире. Наша страна уже выступала ранее с предложением предоставить площадку для проведения соответствующего саммита ведущих держав официального ядерного клуба.

Особый исторический вклад Казахстана и лично Елбасы в глобальные усилия по построению безъядерного мира не вызывает сомнений.

За прошедшие 30 лет с момента закрытия Семипалатинского полигона голос антиядерного движения еще более окреп.

Как общепризнанный лидер мирового антиядерного движения Казахстан готов и дальше способствовать недопущению развязывания очередной ядерной гонки вооружений. Историческое наследие нашей страны в деле разоружения и нераспространения продолжает оставаться вдохновляющим примером для всего мира.

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