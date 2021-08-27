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Соцвыплаты по утере трудоспособности и кормильца повысят

Фото: zakon.kz 27 августа 2021, 11:40

Ее планируется повысить на 5 процентов.

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект постановления Правительства РК "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2022 года", сообщает zakon.kz.

С 1 января 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2022 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат, - говорится в документе.

Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2022 года

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.

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