Переболевшие коронавирусом рассказали о новых недомоганиях

Пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, рассказали о том, что у них появились проблемы с сердцем, легкими, дыханием.

Даже через полгода с момента выздоровления многие пациенты ощущали последствия ковида, передает zakon.kz.

Ученые из Мичиганского университета, по информации Journal of Hospital Medicine, провели анализ данных 253 человек, которые оказались в больнице с коронавирусом. Средний возраст опрошенных – 60 лет.

Порядка 85% респондентов, госпитализированных в конце осени 2020 года, не выздоровели полностью даже спустя шесть месяцев. Они жаловались на сохранившиеся симптомы коронавируса.

Около 55% человек рассказали о появившихся недомоганиях. У них начали болеть легкие и сердце, чего раньше не было. У четверти участников опроса появился сильный кашель, 20% сетовали на учащенное сердцебиение. Почти 16% респондентов иногда пользуются кислородным аппаратом, им трудно передвигаться, - дополнили исследователи.

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