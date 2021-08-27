Были эвакуированы 83 ребенка.

По предварительной информации, среди пострадавших в Жамбылской области детей нет, передает zakon.kz.

Как сообщили в МОН РК, иная информация будет сообщена дополнительно.

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Сотрудниками местных исполнительных органов эвакуированы 83 ребенка из ближайших населенных пунктов в город Тараз, а также в села Сарыкемер и Кенес Байзакского района, - сообщили в ведомстве.

По поручению министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова ночью на место происшествия вылетел председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев.

Также на месте работают представители территориального Департамента по контролю качества в сфере образования МОН РК.

Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований. Для оказания поддержки эвакуированным детям МОН РК предложил родителям отправить детей в республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для обучения и проживания. Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций, - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Для организации оперативной помощи детям Министерством образования и науки РК в срочном порядке была организована работа круглосуточных горячих линий: телеграмм-чат "Bala gorqau", 87025642168, 87012100238, 87172742528.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел.

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