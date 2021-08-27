В столице проведено заседание МВК по профилактике правонарушений

Одним из рассматриваемых вопросов стал вопрос дорожной безопасности.

Проведено заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в столице под руководством акима города Алтая Кульгинова с участием прокурора, руководства Департамента полиции, районных акиматов и заинтересованных органов.

Одним из рассматриваемых вопросов стал вопрос дорожной безопасности и ход реализации Комплексного плана по совершенствованию организации дорожного движения и повышению уровня дорожной безопасности в столице на 2020-2021 годы.

Поддержаны предложения Департамента полиции в части применения в столице светомодулей на дополнительных левоповоротных полосах, обозначающих границы полос, особенно в зимнее время, а также увеличения количества участков с шумовыми полосами красного цвета.

На сегодняшний день, шумовые полосы красного цвета нанесены на 7 участках, к примеру, по улице Алиева перед пешеходным переходом в районе детского футбольного клуба, по улице Туркестан в районе детского сада "Алпамыс" и др, до конца текущего года планируется их применение еще на 38 участках. Данные меры позволяют принудительно снижать скорость перед пешеходными переходами, создавая шумовой эффект, а также концентрировать внимание водителей за счет ярко-красного цвета полос. Принято решение об увеличении количества информационных щитов на въездах в город с целью планирования маршрутов передвижения.

Кроме этого, поддержаны предложения по изменению режимов работы светофоров. Необходимо отметить, что по результатам внесенных изменений в режим работы светофора на перекрестке Богенбай батыра - Республики, с учетом увеличения промежуточного такта (время горения желтого сигнала увеличено с 3 до 4-5 сек), удалось достигнуть снижение аварийности.

После внесения данных изменений количество ДТП при совершении левого поворота сократилось на 57%. Сокращать количество ДТП и дисциплинировать водителей также позволяют камеры, установленные вдоль дорог.

Вместе с тем, планируется улучшение обзорности дорожных знаков путем обустройства их над проезжей частью, а также применение пешеходных ограждений из легкосборной металлической конструкции с пластиковым покрытием.

В целях профилактики и предупреждения акиматом столицы совместно с Департаментом полиции принимаются меры по совершенствованию существующей организации движения на дорогах города, в том числе с применением новых схем и технических средств. На территории города организована работа по применению двойной сплошной линии дорожной разметки в "желтом цвете".

Кроме того, на заседании Комиссии рассмотрены ход реализации Дорожной карты по подключению видеокамер социальных объектов (школы, больницы, детские сады и прочие) к городской системе видеонаблюдения и вопросы обеспечения безопасности детей в организациях дошкольного и среднего образования, а также в сети интернет.

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