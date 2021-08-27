Алматинца, угнавшего авто в России, задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области задержали алматинца, угнавшего авто в России

Российские полицейские обратились к казахстанским коллегам за помощью в задержании автомашины Toyota Camry, которая была угнана в городе Новосибирске, сообщает zakon.kz.

26 августа около 15:00 часов в полицию Павлодарской области поступило сообщение от российских коллег об оказании содействия в задержании угнанного автомобиля. После получения сообщения оперативным путем, было установлено, что данная автомашина пересекла казахстанскую границу и передвигалась по трассе Павлодар – Нур-Султан, - информирует сайт polisia.kz.

Ориентировка незамедлительно была передана всем постам Роты патрульной полиции, осуществляющих дорожную безопасность на данном участке автодороги. Через время автомашина была зафиксирована на трассе в районе села Байет Экибастузской сельской зоны в направлении поселка Шидерты. На требования сотрудников полиции водитель не остановился. Автопатрули начали преследование. В результате автомобиль был задержан на автозаправочной станции поселка Шидерты. За рулем находился 31-летний житель города Алматы. Какие-либо документы у мужчины отсутствовали, – рассказал Первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что в отношении водителя за нарушения ПДД возбужден ряд административных материалов. Автомашина водворена на штрафную стоянку. В рамках приграничного сотрудничества информация о задержании сообщена инициатору розыска. Автомашина и материалы будут переданы коллегам МВД Российской Федерации.

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