Как будет проходить обучение в Павлодарской области

Постановление вступает в силу с 28 августа.

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области 27 августа 2021 года подписал новое постановление "Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области", сообщает zakon.kz.

Документ вносит изменения и дополнения в постановление от 6 августа 2021 года.

В частности, предписано обеспечить деятельность объектов, участвующих в проекте Ashyq, при соблюдении санэпидтребований.

Деятельность детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении санэпидтребований.

Обучение школьников и студентов в предстоящем учебном году будет проводиться в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при соблюдении санэпидтребований.

Деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей также разрешается при соблюдении санэпидтребований постановления главного санврача.

Общественный транспорт работает с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытии всех дверей. Заполняемость по числу посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок при соблюдении сеэпидтребований.

Его работа приостанавливается в воскресные дни, за исключением маршрутов, следующих до дачных садоводств с увеличением количества единиц транспорта.

Постановление вступает в силу с 28 августа.

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