Президент Кыргызстана выразил соболезнования Токаеву

Мы разделяем боль невосполнимой утраты, говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей при взрыве в воинской части в Жамбылской области, передает zakon.kz.

С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем взрыве, повлекшего за собой гибель людей. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в связи с трагическими событиями. Мы разделяем боль невосполнимой утраты, - говорится в телеграмме главы соседнего государства.

Накануне, 26 августа, в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. Сообщается о пяти погибших. Все они были военными. Пострадали 90 человек. Местное население эвакуировано в школы. Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку.

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