В Актюбинской области продлили часы работы для объектов, участвующих в Ashyq

Срок работы увеличили на 2 часа.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области 27 августа подписал постановление, которым вносятся изменения в постановление от 30 июня 2021 года "Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области", сообщает zakon.kz.

Так, с 28 августа года разрешается работать в субботние и воскресные дни объектам, участвующим в проекте Ashyq до 24 часов, лидерам проекта Ashyq - до 2-х часов, при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

С 30 августа в будние дни объектам, участвующим в проекте "Ashyq", работавшим до 22 часов время работы продлили до 00.00 часов, лидерам проекта до 2 часов.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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