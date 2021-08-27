Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле

В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле своих позиций на границе со стороны Армении.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили об обстреле своих позиций на границе вооруженными силами Армении, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, противник был подавлен ответным огнем.

Двадцать шестого августа в 22:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен. Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет", – говорится в пресс-релизе минобороны.

Как заявляют в ведомстве, военные контролируют оперативную обстановку на этом направлении.

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В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области.

Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

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