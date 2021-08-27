Астрологи перечислили лучшие качества каждого знака зодиака

Приложение zakon.kz
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Каждый человек имеет свои плюсы и минусы в характере.
Астрологи рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием, сообщает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.Овен — дерзость
Представители этого знака готовы веселиться и участвовать в невероятных приключениях даже в том случае, если эти развлечения могут быть небезопасными.Телец — надежность
Они никогда не подведут, если хотите кому-то полностью довериться — положитесь на Тельцов.Близнецы — энтузиазм
Любое новое дело они начинают с детским восторгом и предвкушением удовольствия от любимого занятия.Рак — сочувствие
Они всегда найдут правильные слова поддержки и смогут утешить близкого человека.Лев — тепло
Представители этого знака зодиака, как солнышки, могут наполнить светом жизнь своих друзей.Дева — остроумие
Могут сказать в споре такое, что их противнику еще долго не захочется говорить что-то в ответ.Весы — расслабленность
Они всегда выглядят спокойными и уверенными, будто знают, как решить любую проблему.Скорпион — преданность
Это самые верные друзья, которые будут яро защищать близких людей в любой ситуации.Стрелец — любопытство
Они открыты всему новому, любят получать новые знания и ответы на свои оригинальные вопросы.Козерог — амбиции
Неутомимые трудоголики, которые всегда получают то, чего хотят.Водолеи — независимость
Они могут самостоятельно справиться с любой поставленной задачей без посторонней помощи.Рыбы — великодушие
Могут отказаться от собственных планов, чтобы помочь друзьям и близким.
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