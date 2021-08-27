Сидим дома: как обустроить рабочее место на удаленке

Как окружающая обстановка влияет на продуктивность деятельности человека.

Эксперт рассказал, как организовать рабочее пространство на удаленке, сообщает zakon.kz.

По словам Екатерины Самариной, важно уделить внимание выбору рабочего места.

Спальня является концентрацией так называемой иньской энергии - энергии очень спокойной, размеренной, связанной со здоровьем и отношениями, но никак не располагающей к работе. Для работы мы выбираем янские помещения: кабинет, гостиная или в крайнем случае кухня, - пояснила консультант фэншуй в интервью 5-tv.ru.

Она добавила, что нельзя работать в тех местах, где нет окон.

Кроме того, специалист призвала уделять большое внимание положению рабочего стола.

Никогда не садитесь таким образом, чтобы за вашей спиной находилась дверь в комнату или открытое пространство, через которое постоянно ходят домочадцы. Если вы сидите спиной к окну, постарайтесь сделать так, чтобы у вас был стул с высокой спинкой, - посоветовала она.

Также прекрасно, если за спиной человека будет висеть картина с изображением горы.

Очень хорошо, когда перед вашим столом есть много открытого пространства, для того чтобы энергия ци могла накопиться и дать вам свою поддержку, - подчеркнула астролог.

Консультант также рекомендовала поддерживать свое рабочее место в чистоте.

Вместо кактусов Самарина посоветовала использовать хрустальные пирамидки.

По ее словам, они помогают очистить пространство от негативной энергии и благоприятно сказываются на рабочем процессе, стимулируя мозговую деятельность.

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