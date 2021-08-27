Погибший в Жамбылской области военный прокурор сегодня должен был отметить день рождения

У погибшего при взрыве в Жамбыльской области офицера, сегодня бы был день рождения.

У погибшего в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области военного прокурора Южного региона Армана Капезова сегодня должен был быть день рождения, сообщает zakon.kz. Однако вместо поздравлений коллеги пишут слова соболезнования.

Сегодня стало известно о гибели пяти военнослужащих в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области. Друзья, коллеги делятся постами в память о них.

Получив сообщение о пожаре в войсковой части в Жамбылской области, одним из первых бросился в эпицентр событии, где и нашел свою смерть, пытаясь помочь предотвратить человеческие жертвы. Своим поступком, показал нам пример настоящего прокурора, офицера, верного присяге, выполнившего долг перед отечеством. В окружении таких товарищей, готовых отдать свои жизни во имя исполнения долга, мы дальше будем с честью нести свою службу, иного нам не дано, - пишут коллеги в Facebook.

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