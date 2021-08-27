Как будут учиться в новом учебном году в Актюбинской области

Обучение будет в очном формате.

Главный санитарный врач Актюбинской области 27 августа подписал постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году, сообщает zakon.kz.

Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, - говорится в документе.

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, управлению образования Актюбинской области, управлению здравоохранения Актюбинской области, субъектам предпринимательства независимо от форм собственности предписано обеспечить:

1) обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при следующих условиях:

100 % вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев);

внедрение приложения Ashyq при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

соблюдение масочного режима;

обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;

увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;

ежедневный "входной" фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;

запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.).

Вместе с тем запрещено проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов. Отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий. Предусмотрено разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).

Усиливается контроль за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха.

Заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев), с запретом на вход посторонних лиц;

Предусмотрена организация проведения вакцинации студентов, не завершивших полный курс вакцинации против COVID-19 (вторым компонентом), в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций по месту учебы (включая передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады).

Иностранные студенты допускаются к очному формату обучения при наличии:

полного курса вакцинации против COVID-19 подтвержденной справкой/паспортом вакцинации уполномоченным органом страны проживания;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее 3 суток после пересечения Государственной границы РК.

Допуск студентов медицинских колледжей и на клинические базы Западно - Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова, лечебно- профилактические организации области при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом вакцинации (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев, которые допускаются при наличии подписанного информированного согласия).

Допуск педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, студентов в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая интернаты и общежития, столовые и буфеты при регистрация по QR-коду (check-in) через приложения Ashyq, в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz).

Не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:

лиц с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов по Цельсию); лиц с "желтым" и "красным" статусами при регистрации по QR-коду (зарегистрированные в информационных системах "Единый интеграционный портал ПЦР-исследований" и "Центр Контроля COVID-19" с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19 как пациент со статусом "инфицирован" или как контактный с больным COVID-19); педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев).

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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