В составе комиссии по правам человека произошли изменения

Приложение zakon.kz
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В нее вошел Игорь Рогов.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК, сообщает zakon.kz.
ввести в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:
Рогова Игоря Ивановича – заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, председателем Комиссии (по согласованию);
вывести из состава указанной Комиссии Мусина К.С., - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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