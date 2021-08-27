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В составе комиссии по правам человека произошли изменения

Фото: Акорда 27 августа 2021, 13:46

В нее вошел Игорь Рогов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК, сообщает zakon.kz.

ввести в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:

Рогова Игоря Ивановича – заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, председателем Комиссии (по согласованию);

вывести из состава указанной Комиссии Мусина К.С., - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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