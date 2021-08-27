Токаев принял известного эксперта по вопросам ядерного разоружения

Токаев поздравил представителя Австралии с избранием на пост исполнительного секретаря Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Касым-Жомарт Токаев принял главу Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Роберта Флойда, передает zakon.kz.

Поздравив представителя Австралии с избранием на пост исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), глава государства отметил, что деятельность ОДВЗЯИ является весьма важной для Казахстана, говорится на сайте Акорды.

Вы известный эксперт по вопросам ядерного разоружения, учитывая Ваш богатый и обширный опыт в этой сфере. Мы настроены на тесное сотрудничество с Вами. Казахстан продолжит оставаться близким и надежным партнером ОДВЗЯИ. Моя Администрация и Правительство готовы поддерживать с Вами тесные контакты на постоянной основе с целью укрепления деятельности Организации, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что визит Роберта Флойда проходит в преддверии знаковой для Казахстана и всего мира даты – 30-летия со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Поделившись опытом своей работы в Женеве в качестве Заместителя Генерального секретаря ООН, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость широкой разъяснительной работы среди мировой общественности о значимости ядерного нераспространения и разоружения.

В свою очередь Роберт Флойд выразил признательность главе государства за теплый прием.

Это особенный день для меня. Весьма символично, что именно Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, с кем мне посчастливилось встретиться с момента избрания на должность исполнительного секретаря Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, – подчеркнул дипломат.

Роберт Флойд поделился впечатлениями от посещения территории бывшего Семипалатинского полигона и Национального ядерного центра в городе Курчатове, а также проинформировал об основных приоритетах своей работы, в том числе по продвижению деятельности Молодежной группы и Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

В завершение беседы была выражена обоюдная готовность к тесному сотрудничеству в продвижении антиядерных инициатив Казахстана и совместной повестки дня в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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