ДТП в Алматы: водитель авто попытался обогнать фуру

В ДТП никто не пострадал.

Жертв и пострадавших в ДТП нет, передает zakon.kz.

Авария произошла на проспекте Рыскулова, восточнее улицы Волочаевская.

Со слов очевидца, по крайней правой полосе в восточном направлении одна за другой двигались две фуры. На участке, где дорога расширялась, их попытался обогнать водитель автомобиля Hyundai Accent. "Прижавшись" к бордюру, отгораживающему проезжую часть от тротуара, ему удалось обогнать одну из фур. Однако далее дорога сужалась, в результате чего вторая фура "зацепила" Hyundai Accent и протащила его более 30 метров по проезжей части и тротуару. Как позже расскажет водитель фуры, он не видел автомобиля, по-видимому, попавшего в "слепую зону".

Свидетелями инцидента стали проезжавшие мимо сотрудники дорожной полиции. Как выяснилось, водитель Hyundai был таксистом и в момент аварии вез пассажирку. Никому из участников ДТП не потребовалась медицинская помощь.

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