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В аптеки Алматы можно будет попасть без Ashyq

Фото: zakon.kz 27 августа 2021, 14:24

Они продолжат работу в штатном режиме без ограничения во времени в будние и воскресные дни.

В акимате Алматы объяснили, почему аптеки будут работать без приложения Ashyq, сообщает zakon.kz.

С 26 августа аптеки в Алматы выведены из участников проекта Ashyq. Они продолжат работу в штатном режиме без ограничения во времени в будние и воскресные дни.

Это было продиктовано необходимостью в доступе к лекарственным средствам в условиях амбулаторного лечения и реабилитации от перенесенных заболеваний и осложнений, возможностью приобретения лекарств жителями пожилого возврата, пенсионерами, - сказали в акимате.

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