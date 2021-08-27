Кайрат Мами: Конституция – фундамент Независимости, основа всех достижений страны

Основной Закон создал прочную правовую основу нашей Независимости.

В онлайн режиме прошел Международный симпозиум "Эра Интернета: верховенство права, ценности человека, государственная независимость", посвященный 30-летию Независимости и Дню Конституции Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Мероприятие организовано Конституционным Советом Республики Казахстан совместно с Международным финансовым центром "Астана".

В нем приняли участие представители Конституционного Совета РК, Администрации Президента, Верховного суда, Высшего судебного совета, Генеральной прокуратуры, члены правительства, парламентарии, Уполномоченный по правам человека, международные организации и зарубежные институты конституционной юрисдикции и эксперты, Ассоциация Азиатских Конституционных судов и Эквивалентных институтов, видные общественные деятели и ученые из более чем 30 стран.

Работу симпозиума открыл председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами.

- Для любого народа Независимость - важнейшая ценность, сбывшаяся мечта, бесценный дар, - отметил Мами. - В этом году исполняется 30 лет воплощению в жизнь многовековой мечты о создании самостоятельного государства Великой степи, обретению Республикой Казахстан государственного суверенитета. Независимость и Конституция - тесно связанные между собой понятия. Конституция – фундамент Независимости, основа всех наших достижений.

В любом государстве независимость – это всенародное достояние, которое необходимо прочно закрепить, беречь и укреплять. Доминирующим в международной практике является оформление основополагающих элементов государственности в Основном Законе страны.

Говоря об этом, спикер подчеркнул, что за прошедшие годы в Казахстане все крупные шаги в последовательном строительстве суверенного государства осуществлялись в соответствии с принятой 30 августа 1995 года на республиканском референдуме Конституцией. Действующая Конституция Республики Казахстан была инициирована Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Основной Закон, пронизанный духом единства народа и впитавший его многовековые ценности, прогрессивные идеи мирового конституционализма создал прочную правовую основу нашей независимости. Конституция определила стратегический курс и приоритеты суверенного Казахстана – утверждение себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. На высшем уровне были закреплены все необходимые атрибуты современной казахстанской государственности.

Последовательная реализация созидательного потенциала Конституции, строгое следование ее принципам и нормам явились залогом мира и стабильности, устойчивого развития государства и общества.

Как далее отметил спикер, "сегодня перед нашими странами стоят серьезные вызовы. Все еще продолжается коронавирусная пандемия. Мы живем в условиях новой цифровой реальности. Пандемия напомнила миру о важности Интернета. Будучи неотъемлемой частью современного общества, Интернет оказывает колоссальное влияние и на обеспечение верховенства права".

В связи с нарастанием масштабов цифровизации актуализируются проблемы защиты персональных данных и реализации конституционных прав граждан на неприкосновенность достоинства и частной жизни.

- Независимо от того, насколько сегодня развита цифровая реальность, информационные технологии в первую очередь должны служить повышению эффективности реализации конституционных прав человека, - считает Кайрат Мами. - Поэтому необходим надлежащий механизм обеспечения правовой защиты отмеченных конституционных ценностей в условиях цифровой цивилизации.

Эти вопросы и стали предметом симпозиума.

Особую значимость мероприятию придало поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева: "Развитие государства происходит на основе Конституции, в полном соответствии с ее буквой и духом. Все крупные достижения на пути современного государства и гражданского общества основаны на принятом волей народа Основном Законе".

Отметив актуальность темы симпозиума, глава государства подчеркнул, что масштабы и скорость цифрового развития ставят перед международным сообществом серьезные задачи – обеспечить соблюдение фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, защитить его законные интересы, исключить цифровое неравенство, сохранить цифровую независимость общества и государства.

С приветственными словами к участникам форума также обратились Джанни Букиккио - президент Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии), Эрна Айриян - председатель Суда Евразийского Экономического Союза и Фрауке Бахлер - генеральный директор Германского фонда международного правового сотрудничества.

Работа симпозиума проходила в трех сессиях, посвященных вопросам цифровизации и национального суверенитета, гарантиям прав и свобод человека в условиях Интернета, а также повышения ответственности государственных органов перед обществом и человеком.

В первой сессии с докладом выступил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, Управляющий Международным финансовым центром "Астана Кайрат Келимбетов. особое внимание он акцентировал на роли МФЦА в цифровизации и эволюции правовой системы.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин остановился на достижениях страны в сфере цифровизации и развития технологий.

Известные юристы со всех континентов мира обменялись опытом работы по указанной теме, обсудили имеющиеся проблемы и пути их решения. Они представляли такие международные структуры как ОБСЕ, Совет Европы, Венецианская комиссия, Всемирная конференция по конституционному правосудию, Суд ЕАЭС, Германский фонд международного правового сотрудничества, Германское общество по международному сотрудничеству, Международный союз юристов и другие.

Спикерами выступили председатели и судьи органов конституционной юстиции Азербайджана, Алжира, Армении, Бангладеш, Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Индонезии, Иордании, Кореи, Кыргызстана, Латвии, Малайзии, Марокко, Молдовы, Румынии, Сербии, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и других стран.

Международный симпозиум стал мероприятием, завершающим миссию Конституционного Совета Казахстана в качестве председателя Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов.

Гости форума поздравили казахстанцев с юбилеем Независимости и выразили искреннюю признательность Конституционному Совету Республики Казахстан за успешное проведение симпозиума и председательство в Азиатской ассоциации.

Торгын Нурсеитова

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