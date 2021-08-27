Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание по взрывам в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Президент выразил соболезнования семьям погибших в ЧП в Жамбылской области и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, - написал пресс-секретарь главы государства.

Берик Уали добавил, что в совещании приняли участие премьер-министр, главы правоохранительных органов, обороны, безопасности и других силовых структур.

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