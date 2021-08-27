Количество погибших при взрывах выросло до девяти человек

Личность погибших устанавливается.

В результате взрыва в воинской части Жамбылской области погибло 9 человек, сообщает zakon.kz.

В том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших двух человек выясняются, - отметили в пресс-службе МЧС РК.

По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.

Стоит отметить, что на месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.

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Еще один военный погиб в Жамбылской области

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

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