План по реализации Антикоррупционной стратегии утвердили в Казахстане

Всего планом предусмотрено 32 различных мероприятия.
Постановлением Правительства РК от 24 августа 2021 года утвержден План мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы, сообщает zakon.kz.
План включает в себя комплекс мер по следующим направлениям: ️
- Противодействие коррупции в сфере государственной службы ️
- Совершенствование института общественного контроля ️
- Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторах
- Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах
- Формирование системы добропорядочности и антикоррупционной культуры в обществе ️
- Противодействие бытовой коррупции
- Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.
Всего планом предусмотрено 32 различных мероприятия.
В частности, планируется отменить выдачу бумажных медицинских справок и больничных листов путем интеграции информационных систем с возможностью получения этих услуг третьим лицом (должностным лицом) в установленном порядке.
Также планируется:
- Утверждение антикоррупционных стандартов для сотрудников судебной системы;
- Внедрение сервиса подачи осужденными электронных обращений в правоохранительные органы и суд без посредников;
- Разработка методических рекомендаций по определению квалификационных требований и должностных инструкций для работников антикоррупционных комплаенс служб субъектов квазигосударственного сектора;
- Автоматизация адвокатской деятельности в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи;
- Оснащение патрульной полиции, участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, миграционной службы, уголовно-исполнительной системы и других сотрудников носимыми видеорегистраторами, а также планшетами для введения административного производства;
- Расширение сети систем видеонаблюдения на улицах и в общественных местах, а также автоматических систем фиксации нарушений Правил дорожного движения;
- Обеспечение видеорегистраторами работников органов государственных доходов на автомобильных пунктах пропуска, Государственной границе РК со странами ЕАЭС и сотрудников инспекции ветеринарно-санитарного и карантинного фитосанитарного контроля;
- Выявление "скрытых" государственных услуг, а также проведение анализа предоставляемых государственных услуг с целью их перевода в цифровой формат;
- Реализация проектов государственного социального заказа, грантов для неправительственных организаций по формированию антикоррупционного сознания среди населения;
- Внедрение во всех высших учебных заведениях принципов и аналитических инструментов Лиги академической честности - знание студентов, медиана оценок, правила цитирования, антиплагиат и другие.
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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