Взрывы в воинской части - что рассказывают очевидцы

Жительница района сообщила, что в магазинах закончился хлеб.

Жители Байзакского района, где произошли взрывы в воинской части, рассказали, что происходило накануне в их аулах, передает корреспондент zakon.kz.

Айдар Оразалиев - один из тех, кто остался сторожить свой дом, опасаясь того, что ночью в селе могут орудовать мародеры. Свою семью он отправил в другие аулы.

Все мои домашние уехали где-то в 8-9 вечера в аулы, которые находятся в дальних районах. Кто смог куда уехать, туда и уехал. Я остался здесь, чтобы присматривать за домом. У меня есть жена, четверо дочек, еще папа, мама, сестренка, старший и младший братья, нас 15 человек. На улице все дети плакали от страха. Сельчане уже говорят, что что-то ночью было, то ли воры были, но к кому именно зашли непонятно. У меня дома ничего не украли. Я пришел, смотрю дома беспорядок, телевизор на полу. Сначала подумал, что телевизора нет. Потом я посмотрел на пол, оказывается он здесь лежит, - рассказал он.

Другая жительница Айзада Алменова владеет магазином. В момент, когда прогремели взрывы, она была на работе.

Где-то в 6-7 вечера прогремел взрыв. Кондиционер, холодильник, все отключилось. Там затряслось. Я подумала, что это землетрясение и мы выбежали на улицу. Когда вышли, пахло дымом, но мы не придали этому значения. Через окно было видно, что как будто бомба взорвалась. У меня чуть сердце не разорвалось. Где-то в 9 вечера дочки меня увезли. В чате акимата просили соблюдать спокойствие, но мы-то помнили трагедию в Арыси. Потом прогремел еще один взрыв, окна разбились и мы все выключили и уехали, - рассказала она.

Опасаясь мародеров, женщина вернулась в магазин ночью. Оказалось, что все объекты охраняли солдаты:

Здесь стояли солдаты, я обрадовалась. Наша молодежь помогала. Я передала военным воду, печенье, постаралась им помочь, чтобы не чувствовали голод.

Она рассказала, что в районе отключен газ и теперь жители столкнулись с тем, что им не на чем готовить еду. Кроме того, в магазинах закончился хлеб. Ее поставку отложили.

Газа со вчерашнего дня нет из-за ремонта, во всех магазинах нет хлеба, завтра его тоже может не быть. В такой ситуации можно же было подключить хотя бы газ. Что будет делать народ, не у всех же есть электронные чайники. Если бы был газ, приготовили бы себе еду и поели, - сетует женщина.

Накануне, 26 августа, в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. Оказалось, что произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Причина возгорания пока не установлена. Сообщается о девяти погибших. Все они были военными. Два человека пропали без вести. Пострадали 90 человек. Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку.

Дастан Исламбек

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!