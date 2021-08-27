Как решается проблема питьевой воды в Мангистау

В области разработан план на 5 лет.

В Мангистауской области в целях обеспечения региона питьевой водой в прошлом году был разработан план на 5 лет.

Это первое, что предпринял Серикбай Трумов после прихода на должность главы региона. Всесторонне изучен водный вопрос области, намечены пути устранения дефицита питательных веществ.

По этому же плану в этом году будет запущен ряд проектов.

1. В целях достаточного обеспечения питьевой водой города Актау и прилегающих к нему сел Мунайлинского, Каракиянского районов было предусмотрено увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» в два раза-до 40 тысяч кубометров. Сейчас работа идет полным ходом. из республиканского бюджета до конца 2021 года выделено 1,0 млрд.тенге. В текущем году на продолжение данной работы будет направлено еще 6,7 млрд. тенге, в августе соответствующие средства в местный бюджет поступили в полном объеме. Завершить проект планируется к началу 2022 года.

2. Национальная компания "КазМунайГаз» строит на месторождении "Каражанбас" опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию к концу текущего года. Вода, переведенная с производства, будет поступать на нужды населения.

3. При ТОО "МАЭК-Казатомпром " планируется строительство опреснительной установки на 24 тыс. кубометров воды в сутки. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. После полного оформления документов проект планируется начать в следующем году.

4. Опреснительную установку мощностью 5 тыс. кубометров в сутки в городе Форт-Шевченко планируется реализовать в рамках социальной поддержки компании NKOK для области. Согласно плану, разработанному по инициативе акима области, такой же проект будет построен в населенных пунктах Акшукур и Саин Шапагатов.

5. В селе Акшукур на берегу моря запущено 8 колодцев.

6. В районе Кендерли начнется строительство опреснительного завода на 50 тысяч кубометров воды в сутки, при поддержке со стороны национальной компании "КазМунайГаз". Стоимость проекта составила 87 млрд. тенге. Данный проект обеспечит жителей города Жанаозен чистой питьевой водой. К слову, на данный момент создано новое учреждение, осуществляющее данную работу-ТОО "КМГ-Аксу". Выделены первоначальные средства, оформлены документы.

7. В селе Баянды Мунайлинского района в прошлом месяце была запущена опреснительная мембрана объемом 3 тыс. кубометров воды в сутки. Кроме того, в селе Баянды сейчас действует опреснительная мембрана до тысячи кубометров воды. Мембрана, запущенная в начале февраля, опресняет воду из месторождения подземных вод "Куйылыс". Сегодня он полностью обеспечивает питьевой водой село Баянды.

8. Помимо этого будет проложен новый водопровод по направлению "Куйылыс-Мунайлы-Актау".

9. Начаты поисково-исследовательские работы водных источников региона. Ожидается, что это позволит в ближайшие годы принять конкретные меры для обеспечения населения области водоснабжением.

С запуском данных проектов, ликвидируем дефицит воды в летний период, обеспечим жизнедеятельность населения, - отметил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Б. Картбаев.

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