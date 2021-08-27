Глава "Казатомпрома" покидает пост по собственному желанию

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Обязанности Пирматова будет исполнять Шарипов Мажит.
Галымжан Пирматов покидает пост председателя правления "Казатомпрома", сообщает zakon.kz.
На сайте компании сказано, что он больше не является председателем с 2 сентября 2021 года по собственному желанию.
Его обязанности будет исполнять Шарипов Мажит Бейсембаевич, главный директор по ЯТЦ.
Я выражаю глубокую благодарность руководству страны за оказанное доверие и предоставленную возможность для эффективного управления компанией, - отметил Пирматов, - это была большая честь и привилегия для меня.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!