У вокалиста группы KISS выявили коронавирус

Пол Стэнли заразился коронавирусом, из-за чего группе KISS пришлось приостановить гастрольный тур по Америке.

Из-за положительного результата на COVID-19 у Пола Стэнли (настоящее имя Стэнли Берт Айзен) группа не сможет выступить на запланированном концерте в Пенсильвании, передает zakon.kz.

Несмотря на коронавирус, вокалист говорит, что прекрасно себя чувствует. Но, как пишет TMZ, коллективу все же пришлось отменить гастрольный тур по США.

Дополнительная информация о будущих концертах станет известна в скором времени. Все участники тура - группа и команда - вакцинированы, - отметил официальный представитель KISS.

Также с ними есть штатный сотрудник по протоколу безопасности COVID. Он следит за тем, чтобы все строго следовали рекомендациям CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США ).

Из-за отмены концертов в социальных сетях начали писать о том, что причина кроется не в коронавирусе, а в проблемах с сердцем у самого Пола Стэнли.

Ребята! Я в порядке! Никакой интенсивной терапии! Мое сердце ежедневно тянет 26 миль на велосипеде. Не знаю, откуда это взялось, но это полная чепуха, - заявил музыкант в Twitter.

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