Алматай Жунусов: В Казахстане наблюдается острая нехватка специалистов-дорожников

В Казахстане около 95 тысяч км дорог республиканского и областного значения.

О том, какие факторы препятствуют качественному строительству автодорог в Казахстане и что необходимо сделать, чтобы их решить, рассказал ветеран дорожной отрасли, Алматай Жунусов.

- Алматай Жумагалиевич, какие главные проблемы в автодорожной отрасли вы бы обозначили сегодня?

- Основная проблема, на мой взгляд, заключается в управлении дорогами общего пользования.

В Казахстане около 95 тысяч км дорог республиканского и областного значения. Из них только порядка 24 тысяч км дорог находятся под ответственностью Комитета автомобильных дорог, остальные 75 тысяч км - у региональных акиматов, не считая городских и улиц населенных пунктов. Соответственно финансирование распределяется по-разному.

У республиканских автодорог качество намного лучше, потому как здесь строят, используя независимые лаборатории и современные технологии, применяется четырехступенчатый контроль, привлекаются большие инвестиции и иностранные компании. Чего не скажешь об областных и местных дорогах. У большинства акиматов нет необходимого профильного образования, штата, специалистов, достаточного финансирования, хотя получают немалые субсидии из республиканского бюджета. А ведь населению страны неважно, как выстраиваются внутренние процессы у государства, главное, чтобы результат был везде одинаково качественным.

Поэтому, на мой взгляд, необходимо сформировать единую сеть, где всеми дорогами страны, как республиканскими, так и областными, мог бы заниматься один орган. Тогда и уровень региональных дорог возрастет, и акиматы смогут приводить в порядок улицы городов и населенных пунктов.

- Достаточно ли, на Ваш взгляд, материалов в стране, необходимых для строительства дорог?

- Основных материалов для дорожной отрасли считаю достаточно. Нехватка каменных материалов в западных регионах, восполняется из областей – оттуда, где его в избытке.

При этом, хочу отметить, что в основном всегда наблюдается недостаток битума для асфальта-бетона. Два НПЗ в городах Атырау и Павлодар не покрывают весь необходимый объем. Поэтому компании вынуждены заказывать битум из других стран, в частности, из России. А это, в свою очередь, влияет и на конечное ценообразование строительства дорог.

- В эпоху науки и технологий возрос вопрос на технические специальности. Как, по-Вашему, обстоят дела с кадровым вопросом в дорожной отрасли?

- На сегодняшний день наблюдается острая нехватка специалистов мостовиков, инженеров, мастеров, прорабов, геодезистов, особенно механизаторов, потому что нет постоянной стабильной работы. А это, в свою очередь, обусловлено тем, что создаются неравные условия проведения тендеров для отечественных компаний. К примеру, раньше комиссия обязательно проверяла участников собственной оснащенностью, дорожно-строительной техникой, оборудованием и специалистами. Сегодня этого нет.

Буквально недавно был в Катон-Карагайском районе ВКО и видел большой проект - объезд серпантина, строящийся несколько лет на автодороге Усть-Каменогорск - Алтай, который сильно влияет на безопасность и создает неудобства особенно осенью и зимой. В настоящее время данный проект приостановлен в связи с отсутствием специалистов по строительству ВИАДУКа (большого моста через ущелье).

За 30 лет независимости Казахстана конечно многое произошло значительно хорошего в дорожной отрасли. Развивается 6 международных коридоров Западная-Европа, Западный-Китай, который составляет 2700 км и проходит по 6 областям республики, строятся новые автобаны с долгосрочными бетонными покрытиями. Также есть и отдельные проблемы, которые правительству нужно решать более детально. Необходимо пересмотреть структуру управления автомобильных дорог. Казахстан унитарное государство, поэтому должна быть единая сеть автодорог. Также считаю, что необходимо пересмотреть сам порядок проведения тендеров, в том числе ТЭО, ПСД, привлечения опытных отечественных подрядчиков, высококвалифицированных специалистов.

Это моя личная точка зрения, с которой возможно многие могут не согласиться. Однако, на мой взгляд, хорошо развитая инфраструктура - это залог процветания нашей страны.

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