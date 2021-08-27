Токаев принял Председателя Нацсовета Федерального собрания Швейцарии

Президент принял Председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреаса Эби.

Глава государства принял Председателя Национального совета (нижней палаты) Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреаса Эби, находящегося в Казахстане с официальным визитом, передает zakon.kz.

Охарактеризовав Швейцарию как одного из важнейших партнеров Казахстана в Европе, Касым-Жомарт Токаев отметил высокий инновационный потенциал альпийской республики в сферах промышленности, "зеленой" экономики, сельского хозяйства, и финансов, - сообщается на сайте Акорды.

В этой связи была выражена готовность казахстанской стороны к реализации новых крупных проектов в несырьевых секторах с привлечением швейцарского капитала и технологий. По мнению Президента, это будет способствовать укреплению и без того прочных позиций швейцарского бизнеса в экономике РК.

В настоящее время Швейцария входит в первую тройку крупнейших инвесторов РК, вложив в отечественную экономику свыше 27 миллиардов долларов с 2005 года.

В нашей стране представлены такие крупные швейцарские компании, как Glencore Xstrata, ABB,Philipp Morris, Rieter, Schindler, Bühler, Leica, Nestlé, Roche, Novartis, Syngenta, Ammann Group и многие другие.

Весомые позиции Швейцария сохраняет и в рейтинге ведущих торговых партнеров Казахстана, заняв в 2020 году 11-место с показателем товарооборота в 1,7 миллиарда долларов.

Президент выразил мнение, что успешному развитию казахстанско-швейцарских отношений способствуют тесные политические контакты. В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил итоги недавно прошедших содержательных переговоров с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом.

В целях продолжения активного диалога глава государства выразил готовность провести очередную встречу на высшем уровне в конце ноября текущего года.

Со своей стороны, А. Эби также положительно оценил текущий уровень развития двустороннего сотрудничества, выразив готовность к содействию в его укреплении по линии межпарламентского взаимодействия. В этой связи, достигнута договоренность об активизации работы межпарламентской группы сотрудничества "Казахстан – Швейцария".

Отдельное внимание собеседники уделили текущей ситуации в Афганистане. Стороны провели обстоятельной обмен мнениями по данному вопросу и выразили глубокую обеспокоенность напряженной военно-политической и гуманитарной обстановкой в этой стране.

Касым-Жомарт Токаев осудил жестокий террористический акт в международном аэропорту Кабула 26 августа, выразив мнение о необходимости дальнейшего наращивания усилий мирового сообщества в противостоянии террористической угрозе, стабилизации ситуации в Афганистане, укреплении мира и безопасности в регионе Центральной Азии.

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