Утверждены правила распределения квот вывоза товаров из Казахстана

Участники внешнеторговой деятельности, допустившие неисполнение принятых обязательств, к распределению квот в дальнейшем не допускаются.

И.о. министра сельского хозяйства РК приказом от 20 августа 2021 года утвердил Правила распределения количественных ограничений (квот) и Перечень товаров, в отношении вывоза которых с территории РК вводятся количественные ограничения (квоты), сообщает zakon.kz.

Как предусматривают правила, ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней до начала отчетного месяца, акиматы областей, городов республиканского значения, столицы, Национальная палата предпринимателей "Атамекен" предоставляют в уполномоченный орган консолидированную информацию о планируемых объемах производства, потребления, наличия запасов и экспорта отдельно по каждому виду товара.

В свою очередь уполномоченный орган ежемесячно не позднее 12 рабочих дней до начала отчетного месяца, исходя из баланса производства, потребления, наличия запасов на основе предложений акимата и НПП "Атамекен", рассчитывает и публикует на официальном интернет-ресурсе следующую информацию по каждому виду товаров:

объявление о приеме заявок на получение квоты на вывоз товаров;

объем квоты, подлежащий распределению;

лимит на одну заявку, выраженный в процентном отношении к предельному объему экспорта товаров, подлежащих распределению (при установлении);

объемы гарантированных поставок на внутренний рынок РК, с указанием фиксированной цены (при установлении);

дату и время начала и завершения приема заявок;

электронный адрес и контактный телефон ответственного лица уполномоченного органа, осуществляющего прием заявок.

После чего уполномоченный орган проверяет полученные заявки на предмет полноты их заполнения (наличия всей необходимой информации и документов, предусмотренных в форме заявки, а также наличия в заявке и прилагаемых к ней документах подписи первого руководителя заявителя, либо иного должностного лица на основании соответствующего документа, подтверждающего полномочия).

Как отмечается, заявки, не соответствующие установленной форме, имеющие неполную или недостоверную информацию, а также поданные по истечении установленного срока, не рассматриваются.

Согласно правилам, к распределению квоты на вывоз товаров с территории республики допускаются участники внешнеторговой деятельности при условии принятия ими обязательств о гарантированных поставках на внутренний рынок определенного количества товаров, аналогичных планируемым к вывозу с территории РК и по фиксированным ценам.

Уполномоченный орган распределяет объем квот на вывоз товаров с территории Республики Казахстан между участниками внешнеторговой деятельности по следующему алгоритму:

рассчитывается общий заявленный объем для получения квоты на вывоз товаров с территории РК на планируемый месяц; определяется удельный вес каждого участника внешнеторговой деятельности в общем заявленном объеме;

Распределение товаров на внутреннем рынке осуществляется уполномоченным органом на основании заявок акиматов о потребности внутреннего рынка товара и его объеме на соответствующий отчетный месяц, с указанием наименования покупателя товара.

Покупателю необходимо в течение календарного месяца заключить с участником внешнеторговой деятельности договор купли-продажи, либо не позднее 5 рабочих дней до окончания текущего месяца письменно уведомить уполномоченный орган об отказе.

В случаях, если покупатель не заключил договор купли-продажи в установленный срок, участник внешнеторговой деятельности реализует гарантированный объем на внутреннем рынке или отгружает на экспорт при наличии квоты.

После распределения квоты уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней формирует сводный перечень участников внешнеторговой деятельности, получивших квоты на вывоз товаров с территории РК, с указанием наименования товара, объемов распределенных квот и места отгрузки и размещает на интернет-ресурсе.

Как отмечается, остатки товара из полученной квоты на вывоз с территории республики, и не вывезенные в текущем месяце, могут быть вывезены в рамках полученной квоты в течение 10 календарных дней следующего месяца.

Участники внешнеторговой деятельности, допустившие неисполнение принятых обязательств, к распределению квот в дальнейшем не допускаются.

Приказ действует до 1 февраля 2022 года.

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